Карантин в Україні. Фото: https://www.dsnews.ua/

https://racurs.ua/ua/n152084-ruh-transportu-v-chervoniy-zoni-obmejennya-vstanovluvatyme-misceva-vlada.html

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Карантин в Україні посилюють в деяких регіонах через новий спалах коронавірусу. Кабінет міністрів України має намір передати місцевій владі повноваження щодо функціонування транспорту в «червоних» зонах.

Засідання Кабміну з цього питання планують провести в понеділок, 22 березня. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело в уряді.

Повноваження стосовно транспорту планується передати місцевій владі, — йдеться у повідомленні.

Наразі в «червоній» зоні карантину заборонено здійснення регулярних і нерегулярних транспортних перевезень, крім транзитних перевезень. Водночас у цій зоні дозволено перевезення пасажирів:

легковими автомобілями в кількості не більше, ніж п’яти осіб (у тому числі водій) без урахування дітей;

службовим або орендованим автотранспортом у межах кількості сидячих місць та за умови інформування Нацполіції про маршрут;

спеціальними залізничними рейсами внутрішнього сполучення, погодженими з МОЗ та Мінінфраструктури;

спеціальними залізничними рейсами в приміському сполученні за погодженням з ОДА.

«Укрзалізниця» обмежуватиме висадку чи посадку в «червоних зонах» виключно за рішенням державних або регіональних комісій.

Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, тому жодних обмежень висадки чи посадки по Києву, Одеській та Сумській областях немає.

Як відомо, з 00.00 23 березня місто Київ переходить до «червоної» зони. 22 березня на позачерговому засіданні Кабмін доручив міністерствам та іншим органам виконавчої влади, які розміщені на території міста, перевести максимальну кількість працівників на віддалений режим роботи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив переглянути обмеження щодо роботи громадського транспорту в «червоній» зоні карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 20 березня.