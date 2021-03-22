Локдаун на Львівщині подовжили — область б'є рекорди з нових заражень

Локдаун на Львівщині. Фото: Вдень

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Локдаун на Львівщині подовжили через рекордну кількість хворих на коронавірус. Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення про продовження посиленого карантину до 4 квітня.

За останню добу в лікарні міста надійшло 63 хворих. Виписали лише трьох людей. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

За його словами, сьогодні, 22 березня, у місті ухвалили рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які вони орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Також місто звернулося до Міністерства охорони здоров’я з проханням внести дитячу лікарню на вулиці Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус. До боротьби з коронавірусом також залучили залізничну лікарню міста. Наразі у цій лікарні готові приймати хворих, але місто має передати їм необхідну кількість кисневих концентраторів для важких хворих на коронавірус.

Окрім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медичних працівниках. За останні два дні місто отримало 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти знизити навантаження на лікарні у Львові.

Садовий додав, що наразі місцева влада також працює над механізмом додаткового преміювання усіх медичних працівників, які працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні станом на ранок 22 березня виявили у 7 тис. 893 осіб. Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано у Львівській області.