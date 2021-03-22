Золоту маску I тисячоліття до н.е. знайшли у Китаї, фото — CNN

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Золоту маска, яка датується першим тисячоліттям до нашої ери, знайшли у Китаї археологи. Маска стала одним з п’яти сотень артефактів, знайдених в так званих «жертовних ямах».

Знахідки були зроблені на місці історичного поселення Саньсіндуй, повідомляє CNN. Вчені вважають, що вони допоможуть краще вивчити культуру стародавньої держави Шу, яка загинула в 316 році до нашої ери.

На додаток до золотої маски археологи виявили золоту фольгу, артефакти зі слонової кістки і нефриту.

Особливу увагу звертає на себе золота маска, витягнута з жертовної ями № 5. Найбільше археологів вразили її розміри: 23 см завдовжки і висотою 28 см. Фрагмент важить 280 г. За оцінками Лей Ю, керівника розкопок, ціла маска могла важити понад півкілограма.

Руїни Саньсіндуй називають однією з найбільших археологічних знахідок людства в XX столітті. Розкопки тут почалися в 1920 роках, після того як місцевий фермер випадково натрапив на стародавні реліквії. Відтоді археологам вдалося знайти понад 50 тис. різних предметів. Особливо успішним став 1986 рік, коли були виявлені дві церемоніальні ями, а в них — кілька витончених бронзових голів, на які були надіті золоті маски.