Транспорт у Києві. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n152102-transport-u-kyievi-pracuvatyme-ale-ie-nuansy.html

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Локдаун у Києві не впливатиме на роботу громадського транспорту, але перевезення пасажирів має проходити згідно з карантинними обмеженнями «червоної» зони.

Під час перевезень кияни мають дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції, а заповненість місць має досягати 50%. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, уряд змінив порядок роботи транспорту в регіонах з «червоним» рівнем епідемічної небезпеки та надав повноваження місцевій владі самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень.

Тому місцева влада Києва ухвалила рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці — як наземного, так і метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50% місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що метро в Києві не будуть закривати під час тритижневого посиленого карантину, який триває з 20 березня до 9 квітня. Але певні обмеження в столичному метрополітені все ж запровадять.