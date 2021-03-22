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Ракурс
Скасувати перехід на літній час можуть в уряді. Фото: khersonline.net

Скасувати перехід на літній час можуть в уряді, а не в Раді — ЗМІ

22 бер 2021, 16:33
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Питання переведення годинників на літній час опрацьовують у Кабінеті міністрів України.

Урядовці ведуть комунікацію з народними депутатами і з представниками Європейського Союзу щодо можливого скасування переходу на літній час. Про це 22 березня повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на інформованого співрозмовника в Кабміні.

З цього питання ще йде комунікація і з депутатами, і з Брюсселем, тобто питання ще остаточно не вирішене, — зазначає джерело.

Також повідомляється, що рішення щодо можливого скасування переведення стрілок очікується в середу, 24 березня.


Як відомо, перехід на літній час в Україні уже понад 20 років відбувається в останню неділю березня. У 2021 році ця дата припадає на 28 березня. Українцям треба буде перевести стрілки на одну годину вперед у ніч з 27 на 28 березня о 3.00.

Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада прийняла за основу проект закону «Про обчислення часу в Україні». Автори законопроекту № 4201 пропонували встановити єдиний час на всій території країни. Однак голосування за цей документ 19 березня провалили і пропозицію відправили на доопрацювання.

Джерело: Ракурс


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