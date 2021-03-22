Несподівану користь стресу виявили вчені

Стрес. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152100-nespodivanu-koryst-stresu-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Стрес, який часто називають головним ворогом фізичного та психічного здоров’я, чинить позитивний вплив на когнітивні здібності, схильність до співчуття і впливає на появу яскравих позитивних емоцій.

Однак люди, які рідше відчувають стрес, перебувають у кращому настрої та більш стабільні емоційно. Таке парадоксальне дослідження представила команда психологів із Пенсільванського університету, повідомляє Naked science.

Повідомляється, що вчені провели експеримент, під час якого відібрали 2 тис. 711 добровольців і попросили їх упродовж восьми діб регулярно звітувати про те, як вони провели день, а також про своє самопочуття.

Дослідників цікавив настрій і кількість стресових ситуацій за день у випробовуваних, а саме — розбіжності з друзями та сім'єю або проблеми на роботі, — а також те, які позитивні емоції учасники відчували протягом дня, і чи були в них симптоми недугів, наприклад головні болі, біль у горлі та кашель. Після опитування їм запропонували пройти невеликий когнітивний тест.

Результати цього дослідження показали приголомшливий результат — виявилося, що в житті без стресу є деякі плюси, але життя, що складається зі стресів, має безперечні переваги.

Так, 10% добровольців, які жодного разу за час експерименту не повідомили про пережитий стрес, мали найкращий настрій протягом дня. Крім того, вони виявилися менш схильними до хронічних захворювань. Водночас вони показали низькі результати в тесті на когнітивні здібності, а також рідше повідомляли про позитивні моменти у своєму житті. Також «щасливчики» отримували менше емоційної підтримки та нечасто надавали її самі.

Автори дослідження заявляють, що невеликий стрес може стимулювати мозок, бо змушує шукати вирішення різних завдань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рівень стресу в рослин навчилися вимірювати вчені із Сінгапуру. Портативний датчик від SMART, який має назву Raman і кріпиться до листів рослин, може служити корисним інструментом у сфері точного землеробства.