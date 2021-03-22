Неожиданную пользу стресса обнаружили ученые

Стресс. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152100-neojidannuu-polzu-stressa-obnarujili-uchenye.html

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Стресс, который часто называют главным врагом здоровья, оказывает положительное влияние на когнитивные способности, склонность к сопереживанию и яркие положительные эмоции.

Однако люди, которые реже испытывают стресс, пребывают в лучшем настроении и более стабильны эмоционально. Такое парадоксальное исследование представила команда психологов из Пенсильванского университета, сообщает Naked science.

Сообщается, что ученые провели эксперимент, в ходе которого отобрали 2 тыс. 711 добровольцев и попросили их в течение восьми суток регулярно отчитываться о том, как они провели день, а также о своем самочувствии.

Исследователей интересовало настроение и количество стрессовых ситуаций за день у испытуемых, а именно — разногласия с друзьями и семьей или проблемы на работе, — а также то, какие положительные эмоции участники испытывали в течение дня и были ли у них симптомы недомоганий, например головные боли, боли в горле и кашель. После опроса им предложили пройти небольшой когнитивный тест.

Результаты данного исследования показали шокирующий результат — оказалось, что у жизни без стресса есть некоторые плюсы, но жизнь, полная стрессов, имеет неоспоримые преимущества.

Так, 10% добровольцев, которые ни разу за время эксперимента не сообщили о пережитом стрессе, имели лучшее настроение в течение дня. Кроме того, они оказались менее склонными к хроническим заболеваниям. В то же время они показали низкие результаты в тесте на когнитивные способности, а также реже сообщали о позитивных моментах в своей жизни. Также «счастливчики» получали меньше эмоциональной поддержки и нечасто оказывали ее сами.

Авторы исследования заявляют, что небольшой стресс может стимулировать мозг, поскольку помогает искать решения разных задач.

Напомним, ранее мы сообщали, что уровень стресса у растений научились измерять ученые из Сингапура. Портативный датчик от SMART, который имеет название Raman и крепится к листьям растений, может служить полезным инструментом в сфере точного земледелия.