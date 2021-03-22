Водитель оторвал себе руку гранатой, убегая от полиции в Житомире. Фото: Нацполиция

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В Житомире водитель убегал от полиции и угрожал правоохранителям гранатой. В конце концов боеприпас взорвался у него в руке и оторвал конечность.

21 марта за нарушение ПДД в Житомире патрульные остановили автомобиль Honda Accord. Его водитель сначала заблокировался в салоне, а затем пытался убежать, сообщают в пресс-службе полиции Житомирской области.

Убегая от полицейских, он влетел в припаркованный Ford Transit. После этого он вышел из авто в каске и бронежилете, держа в руках гранату.

При попытке полицейских успокоить мужчину и уговорить прекратить противоправные действия, боеприпас взорвался.

Мужчину доставили в реанимационное отделение с травматической ампутацией правого предплечья и другими рваными ранами.

Продолжается выяснение всех обстоятельств. Также у водителя обнаружили холодное оружие и наркотики в салоне авто.

В полиции начали уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами);

345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа);

48 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Правоохранители рассказали, что ранее 35-летний мужчина неоднократно водил автомобиль, будучи пьяным и без водительских прав.

Напомним, ДТП в Польше произошло с еще одним украинским автобусом, в котором находилось 10 человек, в том числе двое водителей. Все — граждане Украины. В результате аварии один человек погиб на месте, еще четыре попали в больницы.