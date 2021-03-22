Водій в Житомирі втікав від поліції та відірвав собі руку гранатою.Фото: Нацполіція

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У Житомирі водій втікав від поліції та погрожував правоохоронцям гранатою. Зрештою боєприпас вибухнув у нього у руці й відірвав кінцівку.

21 березня за порушення ПДР патрульні зупинили автомобіль Honda Accord. Водій спочатку заблокувався у салоні, а потім намагався втекти, повідомляють у прес-службі поліції Житомирської області.

Утікаючи від поліцейських, він влетів у припаркований Ford Transit. Після цього він вийшов з авто у касці та бронежилеті, тримаючи в руках гранату.

Під час спроби поліцейських заспокоїти чоловіка та вмовити припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув.

Чоловіка доправили до реанімаційного відділення з травматичною ампутацією правого передпліччя та іншими рваними ранами.

Триває з’ясування усіх обставин. Також у водія виявили холодну зброю та наркотики в салоні авто.

У поліції розпочали кримінальне провадження відразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами);

345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу);

48 (посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Правоохоронці розповіли, що раніше 35-річний чоловік неодноразово керував авто, будучи п’яним та без водійських прав.

Нагадаємо, ДТП у Польщі зазнав ще один український автобус, в якому перебувало десять осіб, зокрема й двоє водіїв. Усі — громадяни України. Внаслідок аварії одна особа загинула на місці, ще четверо потрапили до лікарень.