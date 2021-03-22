Турецька ліра суттєво знецінилася — як це вплине на туристів

Турецька ліра. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152098-turecka-lira-suttievo-znecinylasya-yak-ce-vplyne-na-turystiv.html

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Туреччина постраждала від девальвації національної валюти після того, як президент країни Реджеп Тайїп Ердоган раптово звільнив очільника Центрального банку Насі Агбала.

Турецька ліра знецінилася на 14%. Про це повідомляє BBC.

Зауважимо, що ліра сильно зросла після того, як Агбал ініціював підвищення облікової ставки одразу на 2% (з 17% до 19%), що вдвічі більше, ніж очікували аналітики. На думку фахівців, саме підвищення облікової ставки давало змогу стримувати інфляцію в країні.

На місце голови Центробанку Ердоган уже призначив Шахапа Кавджиоглу — колишнього члена правлячої партії. Наразі про нього відомо, що він, як і сам Ердоган, не є прихильником ідеї підвищення облікової ставки для боротьби з інфляцією. Такі кадрові зміни викликали паніку серед інвесторів, оскільки це може поставити хрест на успіхах, яких Агбалу вдалося досягти за короткий час свого правління.

У цій ситуації українці можуть отримати неочікувану вигоду. Оскільки українці зазвичай їдуть до Туреччини з доларами та євро, то вони матимуть змогу суттєво зекономити. Щоправда, через деякий час інфляція може нівелювати цей чинник, а ціни в Туреччині можуть зрости.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правила в’їзду для іноземних туристів у Туреччину посилено. Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту на COVID-19, мандрівники перед приїздом до країни мають заповнити обов’язкову електронну анкету. Ця вимога починає діяти з 15 березня. Бланк слід заповнити на офіційному сайті Міністерство охорони здоров’я Туреччини впродовж 72 годин перед поїздкою.