Турецкая лира существенно обвалилась — как это повлияет на туристов

Турецкая лира. Фото: Istock

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Турция пострадала от девальвации национальной валюты после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган внезапно уволил главу Центрального банка Наси Агбала.

Турецкая лира обесценилась на 14%. Об этом сообщает BBC.

Отметим, что лира сильно выросла после того, как Агбал инициировал повышение учетной ставки сразу на 2% (с 17% до 19%), что вдвое больше, чем ожидали аналитики. По мнению специалистов, именно повышение учетной ставки позволяло сдерживать инфляцию в стране.

На место главы Центробанка Эрдоган уже назначил Шахапа Кавджиоглу — бывшего члена правящей партии. Сейчас о нем известно, что он, как и сам Эрдоган, не является сторонником идеи повышения учетной ставки для борьбы с инфляцией. Такие кадровые изменения вызвали панику среди инвесторов, поскольку это может поставить крест на успехах, которых Агбалу удалось достичь за короткое время своего правления.

В этой ситуации украинские туристы могут получить дополнительную выгоду. Поскольку украинцы обычно едут в Турцию с долларами и евро, то они смогут существенно сэкономить. Правда, через некоторое время инфляция может нивелировать этот фактор, а цены в Турции могут вырасти.

Напомним, ранее мы сообщали, что правила въезда для иностранных туристов в Турцию усилили. Отныне, кроме отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, путешественники перед приездом в страну должны заполнить обязательную электронную анкету. Это требование начинает действовать с 15 марта. Бланк следует заполнить на официальном сайте Министерство здравоохранения Турции за 72 часов до поездки.