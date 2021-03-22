Финансовую пирамиду разоблачили в Украине. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n152097-bolee-55-tys-obmanutyh-vkladchikov-v-ukraine-razoblachili-finansovuu-piramidu-video.html

Ракурс

Мошенническую финансовую пирамиду разоблачили киберполицейские на территории Украины.

Незаконную схему организовали четверо мужчин в возрасте от 26 до 43 лет, которые через свой сайт предлагали украинцам получать пассивный доход от инвестирования в бизнес, связанный с продажей электротехники и работой такси. Злоумышленникам удалось обмануть более 55 тыс. человек. Об этом 22 марта сообщили в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Для инвестирования люди покупали сертификаты стоимостью от 300 до 300 тыс. грн. Организаторы обещали, что ежедневный доход от стоимости сертификатов составит более 350% годовых во внутренней валюте, которую злоумышленники предлагали конвертировать в криптовалюту. Но, оказалось, что вывести прибыль было невозможно из-за технических возможностей сайта. Да и сама цена на криптовалюту была ниже более чем в 100 раз от обещанной.

Правоохранители установили, что сумма ущерба составляет более 150 млн грн. В рамках дела силовики провели 11 одновременных обысков дома и в автомобилях фигурантов в Киеве, Киевской и Черкасской областях. Было изъято серверное оборудование, компьютерная техника, деньги, банковские карты, чеки о покупке иностранной валюты, подарочные сертификаты финансовой пирамиды, черновые записи и мобильные телефоны.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили группу коллекторов, которые шантажировали должников порнографией. Дельцы оказывали людям кредитные услуги, а в случае неуплаты долга — шантажировали. Угрожали клиентам не только физической расправой.