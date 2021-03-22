Телескоп Hubble сфотографировал уникальную спиральную галактику. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n152096-teleskop-hubble-sfotografiroval-unikalnuu-spiralnuu-galaktiku-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble сделал фотографию спиральной галактики NGC 7678.

Галактика расположена в созвездии Пегаса за 164 млн световых лет от Земли. Об этом сообщили на сайте обсерватории.

Ее впервые обнаружил в 1784 году немецко-британский астроном Уильям Гершель. Диаметр галактики составляет 115 тыс. световых лет.

По размеру она очень похожа на галактику Млечный Путь, диаметр которой составляет 100 тыс. световых лет.

NGC 7678 входит в так называемый атлас пекулярных галактик, который был создан американским астрономом Хэлтоном Арпом. В этом списке галактика обозначается как Arp 28, а ее особенностью считается наличие «одного тяжелого рукава».

Ранее мы сообщали, что телескоп Hubble сделал фотографию молодой кометы P/2019 LD2 вблизи троянских астероидов в орбите планеты Юпитер.