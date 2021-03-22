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Ракурс
Лавров. Фото: Telegram

Лавров опозорился в Китае — засветился в маске со скандальной надписью (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2021, 15:20
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Сергей Лавром, глава российского Министерства иностранных дел, во время официального визита в Китай опозорился тем, что надел маску с нецензурной надписью fckng qrntn (нецензурное высказывание, близкое по значению к «чертов карантин»).

Соответствующее видео с российским дипломатом появилось в TikTok российского МИД. Об этом сообщает РБК.

На кадрах Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске с неуместной надписью. За два часа ролик посмотрели более 1 тыс. 300 раз, однако позже он был удален, а затем заново опубликован с таким комментарием:


Журналисты пула подарили Сергею Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору, — заявили в МИД России.

Отметим, что до этого Лаврова уже подлавливали на странном ношении медицинской маски. Так, во время визита в Грецию он надел ее ниже глаз, оставив открытым подбородок.

Лавров в маске. Фото: TelegramНапомним, ранее мы сообщали, что Сергей Лавров считает, что ситуацию в Беларуси «дестабилизируют» граждане Украины. Он осмелился заявить, что к протестам привлечены «200 экстремистов, подготовленных в Украине».

Источник: Ракурс


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