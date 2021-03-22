Лавров. Фото: Telegram

https://racurs.ua/n152095-lavrov-opozorilsya-v-kitae-zasvetilsya-v-maske-so-skandalnoy-nadpisu-foto-video.html

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Сергей Лавром, глава российского Министерства иностранных дел, во время официального визита в Китай опозорился тем, что надел маску с нецензурной надписью fckng qrntn (нецензурное высказывание, близкое по значению к «чертов карантин»).

Соответствующее видео с российским дипломатом появилось в TikTok российского МИД. Об этом сообщает РБК.





На кадрах Лавров стоит на фоне водоема в деловом костюме и черной защитной маске с неуместной надписью. За два часа ролик посмотрели более 1 тыс. 300 раз, однако позже он был удален, а затем заново опубликован с таким комментарием:

Журналисты пула подарили Сергею Лаврову маску. И маска, и надпись пришлись министру в пору, — заявили в МИД России.

Отметим, что до этого Лаврова уже подлавливали на странном ношении медицинской маски. Так, во время визита в Грецию он надел ее ниже глаз, оставив открытым подбородок.



Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Лавров считает, что ситуацию в Беларуси «дестабилизируют» граждане Украины. Он осмелился заявить, что к протестам привлечены «200 экстремистов, подготовленных в Украине».