Сергій Лавров. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n152095-lavrov-osoromyvsya-u-kytayi-zasvityvsya-u-masci-zi-skandalnym-napysom-foto-video.html

Ракурс

Сергій Лавром, очільник російського Міністерства закордонних справ, під час офіційного візиту до Китаю осоромився тим, що надягнув маску з нецензурним написом fckng qrntn (нецензурне висловлювання, близьке за значенням до «клятий карантин»).

Відповідне відео з російським дипломатом з’явилося в TikTok російського МЗС. Про це повідомляє РБК.





На кадрах Лавров стоїть на тлі водойми в діловому костюмі та чорній захисній масці з недоречним написом. За дві години ролик переглянули понад 1 тис. 300 разів, однак пізніше він був вилучений, а потім заново опублікований з таким коментарем:

Журналісти пулу подарували Сергію Лаврову маску. І маска, і напис припали міністру впору, — заявили у МЗС Росії.



Зауважимо, що до цього Лаврова вже викривали в дивному носінні медичної маски. Так, під час візиту до Греції він надів маску майже на очі, залишивши відкритим підборіддя.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі «дестабілізують» громадяни України. Він насмілився заявити, що до протестів залучені «200 екстремістів, підготовлених в Україні».