Лавров осоромився у Китаї, засвітившись у масці зі скандальним написом (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152095-lavrov-osoromyvsya-u-kytayi-zasvityvsya-u-masci-zi-skandalnym-napysom-foto-video.htmlРакурс
Сергій Лавром, очільник російського Міністерства закордонних справ, під час офіційного візиту до Китаю осоромився тим, що надягнув маску з нецензурним написом fckng qrntn (нецензурне висловлювання, близьке за значенням до «клятий карантин»).
Відповідне відео з російським дипломатом з’явилося в TikTok російського МЗС. Про це повідомляє
РБК.
На кадрах Лавров стоїть на тлі водойми в діловому костюмі та чорній захисній масці з недоречним написом. За дві години ролик переглянули понад 1 тис. 300 разів, однак пізніше він був вилучений, а потім заново опублікований з таким коментарем:
Журналісти пулу подарували Сергію Лаврову маску. І маска, і напис припали міністру впору, — заявили у МЗС Росії.
Зауважимо, що до цього Лаврова вже викривали в дивному носінні медичної маски. Так, під час візиту до Греції він надів маску майже на очі, залишивши відкритим
підборіддя.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі «дестабілізують» громадяни України. Він насмілився заявити, що до протестів залучені «200 екстремістів, підготовлених в Україні».