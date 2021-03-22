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Ракурс
Сергій Лавров. Фото: Telegram

Лавров осоромився у Китаї, засвітившись у масці зі скандальним написом (ФОТО, ВІДЕО)

22 бер 2021, 15:20
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Сергій Лавром, очільник російського Міністерства закордонних справ, під час офіційного візиту до Китаю осоромився тим, що надягнув маску з нецензурним написом fckng qrntn (нецензурне висловлювання, близьке за значенням до «клятий карантин»).

Відповідне відео з російським дипломатом з’явилося в TikTok російського МЗС. Про це повідомляє РБК.

На кадрах Лавров стоїть на тлі водойми в діловому костюмі та чорній захисній масці з недоречним написом. За дві години ролик переглянули понад 1 тис. 300 разів, однак пізніше він був вилучений, а потім заново опублікований з таким коментарем:

Журналісти пулу подарували Сергію Лаврову маску. І маска, і напис припали міністру впору, — заявили у МЗС Росії.


Зауважимо, що до цього Лаврова вже викривали в дивному носінні медичної маски. Так, під час візиту до Греції він надів маску майже на очі, залишивши відкритим підборіддя.

Лавров у масці. Фото: Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Лавров вважає, що ситуацію в Білорусі «дестабілізують» громадяни України. Він насмілився заявити, що до протестів залучені «200 екстремістів, підготовлених в Україні».

Джерело: Ракурс


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