Свастика на Банковій з’явилася вже після протестів — правозахисниця показала фото

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Свастика на будівлі Офісу президента Володимира Зеленського з’явилася вже після завершення акції протесту у суботу. Відповідну заяву, а також фото 22 березня оприлюднила у Фейсбук правозахисниця з «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

На Банковій 20 березня відбулася акція на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка. Згодом ЗМІ показали фото вибитих шибок у дверях ОП, розмальованих стін і підпаленої таблички «президент України» з державним гербом. Матвійчук назвала цей інцидент спланованою провокацією, задля надання акції відповідного забарвлення.

На будівлі ОП було намальовано нацистську символіку, яка підпадає під заборону використання символів тоталітарних режимів. Разом з тим, на момент офіційного проведення акції даної символіки на будівлі Офісу Президента зафіксовано не було. Організатори оголосили завершення акції о 20.49. О 21.00 монітори відзняли фрагмент стіни. На відео видно, що дана символіка на будівлі відсутня. Таким чином, малюнок свастики з’явився на стіні орієнтовно між 21.00 та 22.00, — написала Матвійчук.

Вона зауважила, що о 21.57 журналіст Стас Юрченко у Твіттер оприлюднив фото з фрагментом стіни, на якій уже був нанесений цей символ. Окрім цього, вона показала скріншот з трансляції «Радіо Свобода» о 20.30, а також скріншот з відео моніторів групи громадського спостереження «Озон» о 21.00.

Нагадаємо, у суботу, 20 березня, під будівлею Офісу президента у центрі Києва відбулася акція на підтримку Стерненка, під час якої було розбито кілька шибок у дверях Офісу президента та підпалено табличку «президент України» із зображенням державного герба. Тепер фракція Зеленського «Слуга народу» вимагає скликати позачергове засідання парламенту задля ухвалення постанови про надання оцінки подіям під ОП.