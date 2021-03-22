Свастика на Банковой появилась уже после протестов — правозащитница показала фото

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Ракурс

Свастика на здании Офиса президента Владимира Зеленского появилась уже после завершения акции протеста в субботу. Соответствующее заявление, а также фото 22 марта обнародовала в Фейсбук правозащитница из «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук.

На Банковой 20 марта состоялась акция в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко. Впоследствии СМИ показали фото выбитых стекол в дверях ОП, разрисованных стен и подожженный таблички «президент Украины» с государственным гербом. Матвийчук назвала этот инцидент спланированной провокацией с целью предоставления акции соответствующей окраски.

На здании ОП была нарисована нацистская символика, которая подпадает под запрет использования символов тоталитарных режимов. Вместе с тем, на момент официального проведения акции данной символики на здании Офиса президента зафиксировано не было. Организаторы объявили о завершении акции в 20.49. В 21.00 мониторы отсняли фрагмент стены. На видео видно, что данная символика на здании отсутствует. Таким образом, рисунок свастики появился на стене ориентировочно между 21.00 и 22.00, — написала Матвийчук.

Она отметила, что в 21.57 журналист Стас Юрченко в Твиттер обнародовал фото с фрагментом стены, на которую уже был нанесен этот символ. Кроме этого, она показала скриншот с трансляции «Радіо Свобода» в 20.30, а также скриншот с видео мониторов группы общественного наблюдения «Озон» в 21.00.

Напомним, в субботу, 20 марта, под зданием Офиса президента в центре Киева прошла акция в поддержку Стерненко, во время которой были разбиты несколько стекол в дверях Офиса президента и подожжена табличка «президент Украины» с изображением государственного герба. Теперь фракция Зеленского «Слуга народа» требует созвать внеочередное заседание парламента для принятия постановления об оценке событий под ОП.