В особняк Джонни Деппа проник бездомный, чтобы принять душ

Джонни Депп. Фото: http://voiceshowbiz.com/

https://racurs.ua/n152093-v-osobnyak-djonni-deppa-pronik-bezdomnyy-chtoby-prinyat-dush.html

Ракурс

В особняк голливудского актера Джонни Деппа в США пробрался бездомный человек, который хотел принять душ.

Резиденция актера стала излюбленным местом бездомных. Они часто наведывались к нему в его отсутствие, даже плавали в бассейне, пишет издание TMZ.

Соседи артиста каждый раз вызывали полицию, поскольку «после дома Деппа бездомные обычно приходили к ним».

На этот раз один из соседей Деппа заметил бездомного на своем заднем дворе возле бассейна. Испугавшись хозяина, тот перелез через забор на территорию актера.

Когда местные полицейские прибыли на место, выяснилось, что незваный гость уже успел частично опустошить бар Деппа, а затем отправился принимать душ.

Бездомный оказал сопротивление приехавшим полицейским и отказался прерывать водные процедуры, поэтому пришлось выбивать дверь. Мужчине предъявили обвинения в вандализме и порче имущества знаменитости.