Очередность вакцинации от коронавируса в Украине изменят

https://racurs.ua/n152092-ocherednost-vakcinacii-ot-koronavirusa-v-ukraine-izmenyat.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине снова изменит свой алгоритм. В правительстве намерены как можно быстрее вакцинировать граждан, записавшихся на прививку на портале «Дія».

О таких новациях стало известно 22 марта по результатам совещания в Офисе президента. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову изменить план вакцинации, чтобы быстрее делать прививки гражданам, записавшимся на портале «Дія».

Пресс-служба Банковой сообщила, что правительство работает, чтобы как можно быстрее получить обещанные вакцины от COVID-19. Сейчас договоренности заключены в рамках программы COVAX, отельно — по вакцинам Covishield, Sinovac, Pfizer.

Киев, Винницкая и Ивано-Франковская области сейчас имеют самую стремительную динамику роста количества больных COVID-19. Шмыгаль рассказал, что активных больных в стране на сегодня более 263 тыс.

Заняты 2 тыс. 652 из 4 тыс. 909 коек интенсивной терапии, — сообщил Шмыгаль.



Зеленский намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса. После этого Кабмин примет постановление о создании специального компенсационного фонда.

Сегодня стало известно о том, что вакцинация от коронавируса в Украине переходит на новый этап. С 22 марта прививки можно будет получить в стационарных пунктах.