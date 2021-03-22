Чергу на вакцинацію від коронавірусу в Україні змінять

https://racurs.ua/ua/n152092-chergu-na-vakcynaciu-vid-koronavirusu-v-ukrayini-zminyat.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні знову змінить свій алгоритм. В уряді мають намір якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал «Дія».

Про такі новації стало відомо 22 березня за результатами наради в Офісі президента. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров’я Максиму Степанову змінити план вакцинації, аби уможливити якнайшвидше щеплення громадян, які записались на порталі «Дія».

Прес-служба Банкової повідомила, що уряд працює, аби якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19. Наразі домовленості є межах програми COVAX, щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer.

Київ, Вінницька та Івано-Франківська області нині мають найбільшу динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Шмигаль розповів, що активних хворих в країні станом на сьогодні понад 263 тис.

Із 63 тис. ліжок із підведеним киснем заповнені 39 тис.ч. Ліжок інтенсивної терапії зайнято 2 тис. 652 із 4 тисяч 909, — повідомив Шмигаль.



Зеленський має намір якнайшвидше підписати ухвалений парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу. Після цього Кабмін ухвалить постанову про створення спеціального компенсаційного фонду.

Сьогодні стало відомо про те, що вакцинація від коронавірусу в Україні переходить до нового етапу. Від 22 березня щеплення можна буде отримати у стаціонарних пунктах.