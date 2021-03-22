Білий дім відмовив Путіну у розмові з Байденом

https://racurs.ua/ua/n152091-bilyy-dim-vidmovyv-putinu-u-rozmovi-z-baydenom.html

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Білий дім не підтримав пропозицію Володимира Путіна щодо проведення розмови з президентом США Джо Байденом. Раніше президент країни-агресора, якого американський лідер назвав «вбивцею», зажадав поспілкуватися з колегою 19 або 22 березня.

У Міністерстві закордонних справ Росії в понеділок заявили, що Вашингтон відхилив пропозицію Путіна.

З жалем констатуємо, що американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії Путіна про проведення розмови з президентом США Байденом 19 або 22 березня цього року у форматі відеоконференції у відкритому режимі, — йдеться у заяві Москви.



Кремль зазначив, що Байден втратив можливість «для пошуку виходу з глухого кута в російсько-американських відносинах, який утворився з вини США».

Нагадаємо, Байден в нещодавньому інтерв’ю назвав Путіна вбивцею й заявив, що російський режим «заплатить ціну» за спробу втручання в американські вибори. Путін відреагував на слова Байдена дитячою дражнилкою.