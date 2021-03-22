Реструктуризувати валютні кредити пообіцяли в Раді

Кредит. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152090-restrukturyzuvaty-valutni-kredyty-poobicyaly-v-radi.html

Ракурс

Реструктуризація кредитів, узятих у валюті до кризи, стане можливою вже найближчим часом. Верховна Рада в першому читанні ухвалила відповідний законопроект № 4475, який покликаний спростити життя людям, що взяли кредити в іноземній валюті.

Обов’язково реструктуризують кредити в іноземній валюті, які на момент набрання чинності закону не будуть погашені, і за якими раніше не проводилася реструктуризація. Борг буде автоматично переведено в гривневий еквівалент за курсом на день набрання чинності закону.

Після проведення реструктуризації позичальник буде зобов’язаний:

сплатити суму непогашеного кредиту за наслідками реструктуризації щомісяця рівними частинами протягом 10 років;

сплатити відсотки за користування кредитом, нараховані до дня проведення реструктуризації;

сплатити відсотки за користування кредитом, нараховані після реструктуризації в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеним на один відсоток;

сплатили пеню за кожен день прострочення оплати кредиту, яка нараховується в розмірі половини облікової ставки Нацбанку з 90 дня після проведення реструктуризації;

сплатити страховку, якщо вона передбачена кредитним договором на момент реструктуризації.

Усі інші зобов’язання вважаються погашеними. Погашена до реструктуризації сума штрафу зарахується за допомогою погашення кредиту і відсотків за ним. Водночас насамперед погашатиметься тіло кредиту, а ось відсотки будуть погашатися в другу чергу.

Також законопроектом передбачається трирічний мораторій на стягнення нерухомості й іпотечного майна в позичальників, кредит яких реструктуризовано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи за несплату споживчих кредитів відклала Рада. Нардепи в другому читанні й у цілому проголосували за законопроект № 3329-д (про продовження кредитних канікул до кінця карантину). У ньому українців звільнили до кінця карантину від штрафів за споживчими кредитами. Норми цього закону поширюються на кредити, які видають банки і фінансові компанії.