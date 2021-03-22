Колектори. Фото: online-kredits.com.ua

https://racurs.ua/ua/n152088-kolektory-zmenshat-oboroty-u-vybyvanni-zaborgovanosti-po-kredytu-pryynyato-zakon.html

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Верховна Рада прийняла закон, який врегулює діяльність колекторів.

Після набрання чинності нового закону вимагати погашення заборгованості по кредиту зможуть тільки колекторські компанії, зареєстровані Нацбанком України.

Банк, переуступивши кредитну заборгованість колекторам, буде зобов’язаний повідомити про це позичальника протягом десяти днів.

Взаємодіяти з боржником колекторські компанії зможуть тільки в такий спосіб:

шляхом безпосередньої взаємодії через телефонний і відеозв’язок або особисті зустрічі;

через відправку текстових, голосових й інших повідомлень, в тому числі в різних месенджерах;

через відправку листів поштою з відміткою «Вручити особисто» за місцем проживання або роботи боржника.

При цьому, спілкуючись з боржником вперше, колектори повинні будуть повідомити позичальника назву своєї компанії, адресу і телефон, ім’я співробітника, причини звернення і розмір заборгованості.

На вимогу боржника зазначена інформація повинна бути надана в письмовому вигляді. Всі розмови колекторів з боржниками будуть фіксуватися.

Колекторські компанії не зможуть збирати та обробляти інформацію про позичальника і його близьких осіб, яка стосується їх графіка роботи, стану здоров’я, місця і часу відпочинку.

Також вони не можуть збирати інформацію про зустрічі з друзями, подорожі, політичні погляди та релігію, а також моніторити соцмережі й використовувати фотографії.

Закон встановив ряд обмежень в діяльності колекторів. Тепер колекторським компаніям буде заборонено:

використовувати погрози й шантаж, а також здійснювати дії, які загрожують здоров’ю та репутації позичальника;

обманювати позичальника і його близьких щодо розміру та підстав виникнення заборгованості, звернення до суду або в поліцію з питань заборгованості, а також видавати себе за державний орган;

дзвонити або писати позичальнику з 20.00 по 9.00, а також у вихідні та святкові дні;

спілкуватися з позичальником більш як два рази на добу;

приховувати інформацію про номер телефону, з якого телефонують і пишуть позичальнику;

використовувати функцію автодозвону більше, ніж 30 хвилин на добу;

вказувати на конвертах відомості про заборгованість або про те, що лист відправлено державними органами, або містить повістки, судові рішення чи виконавчі документи;

повідомляти третіх осіб про наявність заборгованості у споживача;

вимагати у знайомих і близьких позичальника погасити кредит за нього;

здійснювати дії, які зашкодять репутації позичальника або його близьким;

вимагати погасити борг іншим шляхом, ніж зазначено в договорі;

спілкуватися з позичальником або його близькими, якщо він в письмовій формі повідомив колекторів, що в нього є представник;

зустрічатися з позичальниками без попереднього узгодження місця і часу зустрічі;

спілкуватися з питання боргу позичальника з третіми особами без їх згоди.

Колектори зможуть спілкуватися тільки з тими третіми особами, яких позичальник вказав при укладенні договору і лише за їхньою згодою. Таким чином колектори більше не зможуть обдзвонювати сусідів і колег позичальника.

У разі порушень цих обмежень на колекторську компанію може бути накладено штраф, її діяльність може бути призупинена або її зовсім зможуть виключити з реєстру.

Позичальник або його близькі зможуть повідомити про порушення з боку колекторів Нацбанк або початкового кредитора, на якого закон зобов’язує контролювати діяльність колекторів, яким вони переуступають борги.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості» (законопроект № 4241 від 21.10.2020) прийнятий Верховною Радою 19 березня 2021 року і набере чинності після його офіційної публікації.