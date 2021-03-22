Коллекторы сбавят обороты в выбивании задолженности по кредиту — принят законhttps://racurs.ua/n152088-kollektory-sbavyat-oboroty-v-vybivanii-zadoljennosti-po-kreditu-prinyat-zakon.htmlРакурс
Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов.
После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины.
Банк, переуступив кредитную задолженность коллекторам, будет обязан уведомить об этом заемщика в течение десяти дней.
Взаимодействовать с должником коллекторские компании смогут только следующим образом:
- путем непосредственного взаимодействия через телефонную и видеосвязь либо личные встречи;
- через отправку текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе в различных мессенджерах;
- через отправку писем почтой с отметкой «Вручить лично» по месту проживания или работы должника.
При этом, общаясь с должником впервые, коллекторы должны будут сообщить заемщику название своей компании, адрес и телефон, имя сотрудника, причины обращения и размер задолженности.
По требованию должника указанная информация должна быть предоставлена в письменном виде. Все разговоры коллекторов с должниками будут фиксироваться.
Коллекторские компании не смогут собирать и обрабатывать информацию о заемщике и его близких лиц, которая касается их графика работы, состояния здоровья, места и времени отдыха.
Также они не могут собирать информацию о встречах с друзьями, путешествиях, политических взглядах и религии, а также мониторить соцсети и использовать фотографии.
Закон установил ряд ограничений в деятельности коллекторов. Теперь коллекторским компаниям будет запрещено:
- использовать угрозы и шантаж, а также осуществлять действия, угрожающие здоровью и репутации заемщика;
- обманывать заемщика и его близких касательно размера и оснований возникновения задолженности, обращения в суд или в полицию по вопросам задолженности, а также выдавать себя за государственный орган;
- звонить или писать заемщику с 20.00 до 9.00, а также в выходные и праздничные дни;
- общаться с заемщиком больше двух раз в сутки;
- скрывать информацию о номере телефона, с которого звонят и пишут заемщику;
- использовать функцию автодозвона больше, чем 30 минут в сутки;
- указывать на конвертах ведомости о задолженности или о том, что письмо отправлено государственными органами, или содержат повестки, судебные решения или исполнительные документы;
- уведомлять третьих лиц о наличии задолженности у потребителя;
- требовать у знакомых и близких заемщика погасить кредит за него;
- осуществлять действия, которые навредят репутации заемщику или его близким;
- требовать погасить долг другим путем, чем указанным в договоре;
- общаться с заемщиком или его близкими, если он в письменной форме уведомил коллекторов, что у него есть представитель;
- встречаться с заемщиками без предварительного согласования места и времени встречи;
- общаться по вопросу долга заемщика с третьими лицами без их согласия.
Коллекторы смогут общаться только с теми третьими лицами, которых заемщик указал при заключении договора и только с их согласия. Таким образом коллекторы больше не смогут обзванивать соседей и коллег по работе заемщика.
В случае нарушений данных ограничений на коллекторскую компанию может быть наложен штраф, ее деятельность может быть приостановлена или ее вовсе смогут исключить из реестра.
Заемщик или его близкие смогут уведомить о нарушениях со стороны коллекторов Нацбанк или начального кредитора, на которого закон возложил обязанность контролировать деятельность коллекторов, которым они переуступают долги.
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» (законопроект № 4241 от 21.10.2020) принят Верховной Радой 19 марта 2021 года и вступит в силу после его официальной публикации.