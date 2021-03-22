Коллекторы. Фото: online-kredits.com.ua

https://racurs.ua/n152088-kollektory-sbavyat-oboroty-v-vybivanii-zadoljennosti-po-kreditu-prinyat-zakon.html

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Верховная Рада приняла закон, который урегулирует деятельность коллекторов.

После вступления в силу нового закона требовать погашения задолженности по кредиту смогут только коллекторские компании, зарегистрированные Нацбанком Украины.

Банк, переуступив кредитную задолженность коллекторам, будет обязан уведомить об этом заемщика в течение десяти дней.

Взаимодействовать с должником коллекторские компании смогут только следующим образом:

путем непосредственного взаимодействия через телефонную и видеосвязь либо личные встречи;

через отправку текстовых, голосовых и других сообщений, в том числе в различных мессенджерах;

через отправку писем почтой с отметкой «Вручить лично» по месту проживания или работы должника.

При этом, общаясь с должником впервые, коллекторы должны будут сообщить заемщику название своей компании, адрес и телефон, имя сотрудника, причины обращения и размер задолженности.

По требованию должника указанная информация должна быть предоставлена в письменном виде. Все разговоры коллекторов с должниками будут фиксироваться.

Коллекторские компании не смогут собирать и обрабатывать информацию о заемщике и его близких лиц, которая касается их графика работы, состояния здоровья, места и времени отдыха.

Также они не могут собирать информацию о встречах с друзьями, путешествиях, политических взглядах и религии, а также мониторить соцсети и использовать фотографии.

Закон установил ряд ограничений в деятельности коллекторов. Теперь коллекторским компаниям будет запрещено:

использовать угрозы и шантаж, а также осуществлять действия, угрожающие здоровью и репутации заемщика;

обманывать заемщика и его близких касательно размера и оснований возникновения задолженности, обращения в суд или в полицию по вопросам задолженности, а также выдавать себя за государственный орган;

звонить или писать заемщику с 20.00 до 9.00, а также в выходные и праздничные дни;

общаться с заемщиком больше двух раз в сутки;

скрывать информацию о номере телефона, с которого звонят и пишут заемщику;

использовать функцию автодозвона больше, чем 30 минут в сутки;

указывать на конвертах ведомости о задолженности или о том, что письмо отправлено государственными органами, или содержат повестки, судебные решения или исполнительные документы;

уведомлять третьих лиц о наличии задолженности у потребителя;

требовать у знакомых и близких заемщика погасить кредит за него;

осуществлять действия, которые навредят репутации заемщику или его близким;

требовать погасить долг другим путем, чем указанным в договоре;

общаться с заемщиком или его близкими, если он в письменной форме уведомил коллекторов, что у него есть представитель;

встречаться с заемщиками без предварительного согласования места и времени встречи;

общаться по вопросу долга заемщика с третьими лицами без их согласия.

Коллекторы смогут общаться только с теми третьими лицами, которых заемщик указал при заключении договора и только с их согласия. Таким образом коллекторы больше не смогут обзванивать соседей и коллег по работе заемщика.

В случае нарушений данных ограничений на коллекторскую компанию может быть наложен штраф, ее деятельность может быть приостановлена или ее вовсе смогут исключить из реестра.

Заемщик или его близкие смогут уведомить о нарушениях со стороны коллекторов Нацбанк или начального кредитора, на которого закон возложил обязанность контролировать деятельность коллекторов, которым они переуступают долги.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» (законопроект № 4241 от 21.10.2020) принят Верховной Радой 19 марта 2021 года и вступит в силу после его официальной публикации.