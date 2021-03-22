Путин какой гнидой был, таким и остался — Троицкий

https://racurs.ua/n152089-putin-kakoy-gnidoy-byl-takim-i-ostalsya-troickiy.html

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Артемий Троицкий, диссидент и политический комментатор, посоветовал украинцам, которые питают иллюзии по отношению к Кремлю, «забыть про Россию, как про ночной кошмар».

Никаких иллюзий в отношении Кремля питать не следует. Нынешний российский режим — это зло, это такая недоимперия зла. Точка. С этой точки, в общем-то, идти уже некуда. Все, встали. Если бы Россия не оккупировала часть Украины, то я дал бы простой рецепт: забудьте про Россию, как про ночной кошмар и занимайтесь, ребята, своими делами! Не смотрите на восток, а смотрите на запад. Україна — це Європа, — отметил Троицкий в интервью УП.

По его словам, украинцам надо застраивать свой «европейский участок, делать свой евроремонт», чтобы покончить с коррупцией и олигархатом.

К сожалению, Россия вцепилась Украине в правый бок, ситуация очень сложная. И тут, пожалуй, никакого рецепта у меня нет, — констатировал Троицкий.

Также он назвал президента РФ Путина «гнидой», которая в 2000-е годы была «гораздо более удачлива».

Я считаю, что тогда (в нулевые — ред.) Путин был не намного лучше — какой гнидой был, таким и остался. Но в нулевые он был гораздо более удачлив. Да и запад ему позволял гораздо больше. С уходом Трампа и Америка, и Западная Европа в меньшей степени, но тем не менее поняли, кто он такой. Там начинают вести себя потихонечку более-менее адекватно — так, как надо вести себя с вором и бандитом, — считает Троицкий.

Он также отметил, что в настоящее время удачливость Путина заканчивается и начинается его «лузерство», связанное с Навальным и шаткой экономической ситуацией.