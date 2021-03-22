Путін яким гнидою був, таким і лишився — Троїцький

https://racurs.ua/ua/n152089-putin-yakym-gnydou-buv-takym-i-lyshyvsya-troyickyy.html

Ракурс

Артемій Троїцький, дисидент і політичний коментатор, порадив українцям, які ще сповідують певні ілюзії щодо Кремля, «забути про Росію, як про нічний кошмар».

Жодних ілюзій щодо Кремля плекати не варто. Нинішній російський режим — це зло, це така недоімперія зла. Крапка. З цієї точки, звідти вже йти нікуди. Все, зупинилися. Якби Росія не окупувала частину України, то я дав би простий рецепт: забудьте про Росію, як про нічний кошмар і займайтеся, хлопці, своїми справами! Не дивіться на схід, а дивіться на захід. Україна — це Європа, — зазначив Троїцький в інтерв’ю УП.

За його словами, українцям треба розбудовувати свою «європейську ділянку, робити свій євроремонт», щоб покінчити з корупцією і олігархатом.

На жаль, Росія вчепилася Україні в правий бік, ситуація вкрай складна. І тут, мабуть, жодного рецепту у мене немає, — констатував Троїцький.

Також він назвав президента РФ Путіна «гнидою», якій у 2000-ті роки «набагато більше щастило».

Я вважаю, що тоді (в нульові роки — ред.) Путін був не набагато кращим — яким гнидою був, таким і залишився. Але в нульові він був набагато більш удачливим. Та й Захід йому дозволяв набагато більше. З відходом Трампа і Америка, і Західна Європа меншою мірою, але тим не менш зрозуміли, хто він такий. Там починають вести себе потихеньку більш-менш адекватно — так, як треба поводитися зі злодієм і бандитом, — вважає Троїцький.

Він також зазначив, що зараз успіхи Путіна закінчуються і починається його «лузерство», пов’язане з Навальним і хиткою економічною ситуацією.