В Антарктиді полярники з України випадково розбудили кита, фото — Є.Прокопчук

https://racurs.ua/ua/n152087-v-antarktydi-polyarnyky-z-ukrayiny-vypadkovo-rozbudyly-kyta-foto-video.html

Ракурс

В Антарктиді полярники 25-ї української антарктичної експедиції випадково розбудили кита. Той мирно спав біля поверхні води, коли повз нього пропливали у справах науковці.

Фото і відео опублікував на своїй сторінці у Фейсбук системний адміністратор 25-ї української антарктичної експедиції Євген Прокопчук.

Він повідомив, що полярники вийшли у море у справах і здалеку помітили спину кита. Той не ворушився, але коли човен пропливав повз нього, це сполохало велетня.

Прокопчук розповів, що зустріти кита в океані — неабияка вдача для науковців і фотографів.

Всю зимівлю зустріти китів було для нас великою вдачею, а ось тепер ці чудові велетні в нас буквально за «кожним кутом». Він був не дуже радий, що ви можете побачити на відео, а от ми — були в захваті! — написав полярник.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що сніг в Антарктиді зацвів. Таке явище, як «цвітіння» цвіту спостерігається наприкінці антарктичного літа в районі української станції «Академік Вернадський».