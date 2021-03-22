В Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита, фото — Е.Прокопчук

https://racurs.ua/n152087-v-antarktide-ukrainskie-polyarniki-sluchayno-razbudili-kita-foto-video.html

Ракурс

В Антарктиде полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции случайно разбудили кита. Тот мирно спал у поверхности воды, когда мимо проплывали ученые.

Фото и видео опубликовал на своей странице в Фейсбук системный администратор 25-й украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

Он сообщил, что полярники вышли в море по делам и издалека заметили спину кита. Тот не шевелился, но когда лодка проплывала мимо, это всполошило великана.

Прокопчук рассказал, что встретить кита в океане — большая удача для ученых и фотографов.

Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально за «каждым углом». Он был не очень рад. Это вы можете увидеть на видео, а вот мы — были в восторге! — написал полярник.

Ранее «Ракурс» сообщал, что снег в Антарктиде зацвел. Такое явление, как «цветение» цвета наблюдается в конце антарктического лета в районе украинской станции «Академик Вернадский».