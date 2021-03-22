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Ракурс
В Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита, фото — Е.Прокопчук

В Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2021, 14:04
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В Антарктиде полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции случайно разбудили кита. Тот мирно спал у поверхности воды, когда мимо проплывали ученые.

Фото и видео опубликовал на своей странице в Фейсбук системный администратор 25-й украинской антарктической экспедиции Евгений Прокопчук.

В Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита, фото — Е.Прокопчук

Он сообщил, что полярники вышли в море по делам и издалека заметили спину кита. Тот не шевелился, но когда лодка проплывала мимо, это всполошило великана.

Прокопчук рассказал, что встретить кита в океане — большая удача для ученых и фотографов.

В Антарктиде украинские полярники случайно разбудили кита, фото — Е.Прокопчук


Всю зимовку встретить китов было для нас большой удачей, а вот теперь эти замечательные гиганты у нас буквально за «каждым углом». Он был не очень рад. Это вы можете увидеть на видео, а вот мы — были в восторге! — написал полярник.

Ранее «Ракурс» сообщал, что снег в Антарктиде зацвел. Такое явление, как «цветение» цвета наблюдается в конце антарктического лета в районе украинской станции «Академик Вернадский».

Источник: Ракурс


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