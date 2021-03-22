Реструктуризировать валютные кредиты пообещали в Раде

Кредит. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152090-restrukturizirovat-valutnye-kredity-poobeschali-v-rade.html

Ракурс

Реструктуризация кредитов, взятых в валюте до кризиса, станет возможной уже в ближайшее время. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 4475, который призван упростить жизнь людям, взявшим кредиты в иностранной валюте.

В обязательном порядке реструктуризируют кредиты в иностранной валюте, которые на момент вступления в силу закона не будут погашены, и по которым ранее не проводилась реструктуризация. Долг будет автоматически переведен в гривневый эквивалент по курсу на день вступления в силу закона.

После проведения реструктуризации заемщик будет обязан:

оплатить суму непогашенного кредита по результатам реструктуризации ежемесячно равными частями в течение 10 лет;

оплатить проценты за пользованием кредитом, насчитанные до дня проведения реструктуризации;

оплатить проценты за пользованием кредитом, начисленные после реструктуризации в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенного на один процент;

оплатить пеню за каждый день просрочки оплаты кредита, которая начисляется в размере половины учетной ставки Нацбанка с 90 дня после проведения реструктуризации;

оплатить страховку, если она предусмотрена кредитным договором на момент реструктуризации.

Все остальные обязательства считаются погашенными. Погашенная до реструктуризации сума неустойки засчитается в счет погашения кредита и процентов по нему. При этом, в первую очередь будет погашаться тело кредита, а вот проценты будут погашаться во вторую очередь. Также законопроектом предусматривается трехлетний мораторий на взыскание недвижимости и ипотечного имущества у заемщиков, кредит которых реструктуризирован.

Напомним, ранее мы сообщали, что штрафы за неуплату потребительских кредитов отложила Рада. Нардепы во втором чтении и в целом проголосовали за законопроект № 3329-д (о продлении кредитных каникул до конца карантина). В нем украинцев освободили до конца карантина от штрафов по потребительским кредитам. Нормы этого закона распространяются на кредиты, которые выдают банки и финансовые компании.