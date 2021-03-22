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Ракурс
Белый дом отказал Путину в разговоре с Байденом

Белый дом отказал Путину в разговоре с Байденом

22 мар 2021, 14:42
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Белый дом не поддержал предложение Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом. Ранее президент страны-агрессора, которого американский лидер назвал «убийцей», захотел пообщаться с коллегой 19 или 22 марта.

В Министерстве иностранных дел России в понедельник заявили, что Вашингтон отклонил предложение Путина.

С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме, — говорится в заявлении Москвы.


Кремль отметил, что Байден потерял возможность «для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине США».

Напомним, Байден в недавнем интервью назвал Путина убийцей и заявил, что российский режим «заплатит цену» за попытку вмешательства в американские выборы. Путин отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.

Источник: Ракурс


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