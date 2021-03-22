Белый дом отказал Путину в разговоре с Байденом

https://racurs.ua/n152091-belyy-dom-otkazal-putinu-v-razgovore-s-baydenom.html

Ракурс

Белый дом не поддержал предложение Владимира Путина о проведении разговора с президентом США Джо Байденом. Ранее президент страны-агрессора, которого американский лидер назвал «убийцей», захотел пообщаться с коллегой 19 или 22 марта.

В Министерстве иностранных дел России в понедельник заявили, что Вашингтон отклонил предложение Путина.

С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме, — говорится в заявлении Москвы.



Кремль отметил, что Байден потерял возможность «для поиска выхода из тупика в российско-американских отношениях, который образовался по вине США».

Напомним, Байден в недавнем интервью назвал Путина убийцей и заявил, что российский режим «заплатит цену» за попытку вмешательства в американские выборы. Путин отреагировал на слова Байдена детской дразнилкой.