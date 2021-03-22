В особняк Джонні Деппа вдерся безпритульний, щоб прийняти душ

Джонні Депп. Фото: http://voiceshowbiz.com/

https://racurs.ua/ua/n152093-v-osobnyak-djonni-deppa-pronyk-bezprytulnyy-schob-pryynyaty-dush.html

Ракурс

В особняк голлівудського актора Джонні Деппа у США пробрався безпритульний чоловік, який хотів прийняти душ.

Резиденція актора стала улюбленим місцем безхатьків. Вони часто навідувалися до нього за його відсутності, навіть плавали в басейні, пише видання TMZ.

Сусіди артиста щоразу викликали поліцію, оскільки «після будинку Деппа безхатьки зазвичай приходили до них».

Цього разу один із сусідів Деппа помітив безпритульного на своєму задньому дворі біля басейну. Злякавшись господаря, той переліз через паркан на територію актора.

Коли місцеві поліцейські прибули на місце, з’ясувалося, що непроханий гість вже встиг частково спустошити бар Деппа, а потім відправився приймати душ.

Безхатько чинив опір прибулим поліцейським і відмовився переривати водні процедури, тому довелося вибивати двері. Чоловікові висунули звинувачення у вандалізмі й псуванні майна знаменитості.