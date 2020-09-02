«Українських екстремістів» звинуватив Лавров у протестах в Білорусі. Фото: RT

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Ситуацію в Білорусі «дестабілізують» громадяни України, вважають у Росії. Про участь начебто радикально налаштованих українців у протестах білоруської опозиції заявили у Міністерстві закордонних справ Росії (МЗС РФ).

Глава МЗС РФ Сергій Лавров насмілився заявити, що задіяні «200 екстремістів, підготовлених в Україні». Таку заяву 2 вересня він зробив на брифінгу після переговорів з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм, повідомляє РІА «Новости».

За словами представника Кремля, Москва має «підтверджені відомості», що цих осіб начебто готують в Україні. Відповідальність за це Лавров покладає на «Правий сектор», «Національний корпус», С-14, «Тризуб».

Російській міністр стверджує, що ці організації нібито займаються провокаціями в Мінську та інших містах Білорусі. Лавров заявив, що нібито у Волинській та Дніпропетровській областях функціонують табори «з підготовки таких екстремістів».

Слова російського дипломата вже заперечив прес-секретар партії «Національний корпус» Роман Чернишов в коментарі «Ліга.Новости».

Маячня сумного коня, — коротко прокоментували заяву Росії у «Нацкорпусі».

На слова Лаврова відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На власній сторінці у Facebook він написав, що заява голови МЗС РФ, «є плодом хворобливої фантазії тих, хто надав такі дані моєму російському колезі Сергію Лаврову». Кулеба переконує, що Україна не вела, не веде і не вестиме жодної підривної діяльності проти Білорусі.

Намагання Росії представити своїх зелених чоловічків в Білорусі як українських екстремістів — це дешевий і програшний трюк, — зазначив він.

Нагадаємо, у серпні президент Росії Володимир Путін вперше заявив про причетність українських спецслужб до заманювання найманців ПВК «Вагнера» у Білорусь.