Латали дороги та білили пеньки — як Харківщина зустрічала Зеленського

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Володимир Зеленський 2 вересня завітав з робочим візитом на Харківщину. Під час цієї поїздки глава держави оглянув з гелікоптера перебіг реконструкції доріг державного та місцевого значення в регіоні в рамках програми «Велике будівництво».

Про це повідомляє прес-служба Зеленського. Водночас місцеві ЗМІ та Телеграм-канали виклали фото нічного латання доріг напередодні візиту глави держави. Зокрема, стало відомо, що екстрені роботи з укладки асфальту проводилися у Пісочині під Харковом.

До приїзду Зеленського в Пісочині вночі клали асфальт. Ніколи такого не було і ось знову, — зазначає у Телеграм «Веха».

Задля візиту президента у населеному пункті обабіч доріг навіть побілили пеньки. Також в Пісочині вночі активно мили дороги.

Окрім цього, жителі міста оприлюднили відеоролик, на якому видно, як поспішно комунальники фарбують бордюри і витирають пил на огорожах вздовж тротуарів.

Нагадаємо, раніше візит Володимира Зеленського до Херсону спричинив активність комунальних служб міста. В мережі з’явилося відео термінових ремонтних робіт в обласному центрі.