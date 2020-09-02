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Ракурс
Клали асфальт ночью и белили пеньки — как Харьковщина встречала Зеленского

Клали асфальт ночью и белили пеньки — как Харьковщина встречала Зеленского (ФОТО)

2 сен 2020, 16:07
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Владимир Зеленский 2 сентября посетил с рабочим визитом Харьковскую область. Во время этой поездки глава государства осмотрел с вертолета ход реконструкции дорог государственного и местного значения в регионе в рамках программы «Большая стройка».

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского. В то же время местные СМИ и Телеграм-каналы выложили фото ночного ремонта дорог накануне визита главы государства. В частности, стало известно, что экстренные работы по укладке асфальта проводились в Песочине под Харьковом.

До приезда Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять, — отмечает в Телеграм «Веха».

Латали дороги та білили пеньки — як Харківщина зустрічала Зеленського

Латали дороги та білили пеньки — як Харківщина зустрічала Зеленського

Зеленський оглядає стан доріг

В честь визита президента в населенном пункте вдоль дорог даже побелили пеньки. Также в Песочине ночью активно мыли дороги.

Кроме этого, жители города обнародовали видеоролик, на котором видно, как поспешно коммунальщики красят бордюры и вытирают пыль на ограждениях вдоль тротуаров.


Напомним, ранее визит Владимира Зеленского в Херсон вызвал активность коммунальных служб города. В сети появилось видео срочных ремонтных работ в областном центре.

Источник: Ракурс


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