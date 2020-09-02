«Украинских экстремистов» обвинил Лавров в протестах в Беларуси. Фото: RT

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Ситуацию в Беларуси «дестабилизируют» граждане Украины, считают в России. Об участии якобы радикально настроенных украинцев в протестах белорусской оппозиции заявили в Министерстве иностранных дел России (МИД РФ).

Глава МИД РФ Сергей Лавров осмелился заявить, что задействованы «200 экстремистов, подготовленных на Украине». Такое заявление 2 сентября он сделал на брифинге после переговоров с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Кремля, Москва имеет «подтвержденные данные», что этих лиц якобы готовят в Украине. Ответственность за это Лавров возлагает на «Правый сектор», «Национальный корпус», С-14, «Тризуб».

Российской министр утверждает, что эти организации якобы занимаются провокациями в Минске и других городах Беларуси. Лавров заявил, что якобы в Волынской и Днепропетровской областях функционируют «лагеря подготовки экстремистов».

Слова российского дипломата уже опроверг пресс-секретарь партии «Национальный корпус» Роман Чернышев в комментарии «Лига.Новости».

Бред печальной лошади, — коротко прокомментировали заявление России в «Нацкорпусе».

На заявление Лаврова отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На собственной странице в Facebook он написал, что заявление главы МИД РФ, «является плодом болезненной фантазии тех, кто предоставил такие данные моему российскому коллеге Сергею Лаврову». Кулеба убеждает, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

Попытки России представить своих зеленых человечков в Беларуси как украинских экстремистов — это дешевый и проигрышный трюк, — отметил он.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин впервые заявил о причастности украинских спецслужб к приманиванию наемников ЧВК «Вагнера» в Беларусь.