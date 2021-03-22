Телескоп Hubble сфотографував унікальну спіральну галактику. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n152096-teleskop-hubble-sfotografuvav-unikalnu-spiralnu-galaktyku-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 7678.

Галактика розташована в сузір’ї Пегаса за 164 млн світлових років від Землі. Про це повідомили на сайті обсерваторії.

Її вперше виявив у 1784 році німецько-британський астроном Вільям Гершель. Діаметр галактики становить 115 тис. світлових років.

За розміром вона дуже схожа на галактику Чумацький Шлях, діаметр якої становить 100 тис. світлових років.

NGC 7678 входить в так званий атлас пекулярних галактик, який створив американський астроном Хелтон Арп. У цьому списку галактика позначається як Arp 28, а її особливістю вважається наявність «одного важкого рукава».

Раніше ми повідомляли, що телескоп Hubble зробив світлину молодої комети P/2019 LD2 поблизу троянських астероїдів в орбіті планети Юпітер.