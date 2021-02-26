Унікальну комету біля Юпітера виявив телескоп Hubble. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n150996-unikalnu-kometu-bilya-upitera-vyyavyv-teleskop-hubble-foto.html

Ракурс

Телескоп Hubble зробив світлину молодої комети P/2019 LD2 поблизу троянських астероїдів в орбіті планети Юпітер.

Цей крижаний об'єкт — перша комета, яку астрономи помітили поруч з популяцією «троянів», повідомляють на сайті обсерваторії.

На знімку видно хвіст довжиною 640 тис. км, який складається з пилу і газу. Наявність хвоста свідчить про те, що комета активна, попри велику відстань від Сонця.

На думку вчених, ця комета — тимчасова мешканка астероїдів Юпітера. Комп’ютерне моделювання показує, що приблизно через два роки масивний Юпітер направить комету всередину Сонячної системи.

Комету вперше виявили у червні 2019 року завдяки телескопу Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, який був розроблений Гавайським університетом.

Нагадаємо, NASA нещодавно опублікувало відео з Марса, зняте в межах нової дослідницької місії.