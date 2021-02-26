«Динамо» та «Шахтар» дізналися суперників в 1/8 фіналу ЛЄ. Фото: УЄФА в Твіттер

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Ракурс

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбулося 26 лютого в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.

У ході жеребкування команди дізналися своїх суперників. Зокрема, київське «Динамо» зіграє проти міцного іспанського «Вільярреалу». Перший матч підопічні Мірчі Луческу проведуть на виїзді. Про це повідомляється на сторінці УЄФА в Twitter.

А донецький «Шахтар» жереб звів із одним із грандів італійського футболу — римською «Ромою». Римлян наразі тренує колишній головний тренер «гірників» Паулу Фонсека. Перший матч підопічні Луїша Каштру проведуть у себе вдома.

Всі інші пари наступного етапу ЛЄ виглядають наступним чином:

Аякс (Нідерланди) — Янг Бойз (Швейцарія)

Олімпіакос (Греція) — Арсенал (Англія)

Динамо Загреб (Хорватія) — Тоттенхем (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія) — Мілан (Італія)

Славія Прага (Чехія) — Рейнджерс (Шотландія)

Гранада (Іспанія) — Мольде (Норвегія)

Як відомо, перші ігри відбудуться 11 березня 2021 року, а матчі-відповіді — через тиждень, 18 березня відповідно.

Нагадаємо, 25 лютого «Динамо» та «Шахтар» здобули мінімальну суху перемогу та приєдналися до решти команд в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.