Я зробив земельну реформу — Милованов

https://racurs.ua/ua/n150994-ya-zrobyv-zemelnu-reformu-mylovanov.html

Ракурс

Тимофій Милованов, екс-міністр економіки, заявив, що йому вдалося реалізувати реформу ринку землі в Україні.

Я зробив реформу землі, але мені не довелося ховатися за кордоном для цього. Це мені дуже пощастило. Це ціна. Коли ти заходиш туди (у владу — ред.) щось змінювати, одразу можна просто забути про свою репутацію. І не тому, що ти гарний чи поганий, — заявив Милованов в інтерв’ю «ВВС Україна».

Окрім цього, він наголосив на необхідності реформування енергоринку, а також нагадав, що МВФ вкрай жорстко реагує на запровадження держрегулювання ціни на газ.

Насправді питання глибше. Нам потрібно, щоб Антимонопольний комітет і НКРЕКП, енергетичний регулятор, були більш незалежними, більш сміливими, більш жорсткими. Цю реформу доведеться робити. Може, вона ще на рік, два чи 50 відтермінується. Це як з ринком землі. Вона не буде легкою, але її потрібно робити, — резюмував Милованов.

Нагадаємо, закон про ринок землі на позачерговому засіданні Верховної Ради у ніч на 31 березня 2020 року ухвалили народні обранці. Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» у другому читанні підтримало 259 парламентарів. Нормативний акт надає власникам сільськогосподарської землі право на продаж своїх ділянок (паїв) з 1 липня 2021 року. До 2023 року право на купівлю землі матимуть лише фізичні особи. Прихильниками відкриття українського ринку землі у Раді стали 206 нардепів фракції «Слуга народу», 13 депутатів фракції «Голос», 23 нардепи з «Європейської солідарності» та 12 депутатів із групи «Довіра». Проти виступили нардепи від «Батьківщини», групи «За майбутнє" та ОПЗЖ.