Я сделал реформу земли — Милованов

https://racurs.ua/n150994-ya-sdelal-reformu-zemli-milovanov.html

Ракурс

Тимофей Милованов, экс-министр экономики, заявил, что ему удалось реализовать реформу рынка земли в Украине.

Я сделал реформу земли, но мне не пришлось прятаться за рубежом для этого. Это мне очень повезло. Это цена. Когда ты заходишь туда (во власть — ред.) что-то менять, сразу можно просто забыть о своей репутации. И не потому, что ты хороший или плохой, — заявил Милованов в интервью «ВВС Украина».

Кроме этого, он подчеркнул на необходимости реформирования энергорынка, а также напомнил, что МВФ крайне жестко реагирует на введение госрегулирования цены на газ.

На самом деле вопрос глубже. Нам нужно, чтобы Антимонопольный комитет и НКРЭКУ, энергетический регулятор, были более независимыми, более смелыми, более жесткими. Эту реформу придется делать. Может, она еще на год, два или 50 отложится. Это как с рынком земли. Она не будет легкой, но ее нужно делать, — резюмировал Милованов.

Напомним, закон о рынке земли народные избранники приняли на внеочередном заседании Верховной Рады в ночь на 31 марта 2020 года. Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения» во втором чтении поддержали 259 парламентариев. Нормативный акт предоставляет владельцам сельскохозяйственной земли право на продажу своих участков (паев) с 1 июля 2021 года. До 2023 года право на покупку земли будут иметь только физические лица. Сторонниками открытия украинского рынка земли в Раде стали 206 нардепов от фракции «Слуга народа», 13 депутатов фракции «Голос», 23 нардепы из «Европейской солидарности» и 12 депутатов из группы «Доверие». Против выступили нардепы от «Батькивщины», группы «За будущее» и ОПЗЖ.