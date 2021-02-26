«Динамо» і «Шахтар» мінімально виграли і вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи

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Ракурс

«Динамо» та «Шахтар» здобули мінімальну суху перемогу та приєдналися до решти команд в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

Обидва представники України виконали свої завдання.

«Шахтар» у Києві виграв завдяки голу з пенальті Мораєса на 67 хвилині. Тиждень тому «гірники» практично усе вирішили, коли виграли в Тель-Авіві у «Макабі» 2:0.

Киянам було важче. Вони тиждень тому зіграли унічию 1:1 з ослабленим коронавірусом і травмами «Брюгге». Усе вирішив пізній гол на 83 хвилині від Віталія Буяльського, який завершив одну з небагатьох в матчі осмислених атак. Родрігес закинув м’яча у штрафний майданчик, його підібрав Циганков і прострілив у центр воротарского на Буяльського — 0:1.

«Брюгге» востаннє програвав ще в 2020 році. Переможна серія чемпіона Бельгії до київського матчу з Динамо тривала 12 матчів. Віце-чемпіон України перемагає чемпіона Бельгії і пройшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Це сталося втретє за останні чотири роки.

Усі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи: Ajax, Arsenal, Dinamo Zagreb, Dynamo Kyiv, Granada, Manchester United, Milan, Molde, Olympiacos, Rangers, Roma, Shakhtar, Slavia Praha, Тottenham Hotspur, Villarreal, Young Boys.

Жеребкування наступної стадії відбудеться сьогодні о 14.00.

Крім отриманих очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА, українські клуби продовжують отримувати призові. За перемогу в 1/16 фіналу Ліги Європи «Динамо» і «Шахтар» отримають по 1,5 млн євро. У цьому сезоні «Шахтар» вже заробив понад 45 мільйонів євро, а Динамо понад 37 млн євро і це тільки від участі в єврокубках.

Українські клуби вже набрали більше очок в таблиці коефіцієнтів УЄФА, ніж прямі конкуренти Бельгія і Австрія, які втратили всі свої клуби до цієї стадії європейських турнірів.