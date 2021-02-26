«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала ЛЕ. Фото: УЕФА в Твиттер

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Ракурс

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

В ходе жеребьевки команды узнали своих соперников. В частности, киевское «Динамо» сыграет против крепкого испанского «Вильярреала». Первый матч подопечные Мирчи Луческу проведут на выезде. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.

А донецкий «Шахтер» жребий свел с одним из грандов итальянского футбола — римской «Ромой». Римлян сейчас тренирует бывший главный тренер «горняков» Паулу Фонсека. Первый матч подопечные Луиша Каштру проведут у себя дома.

Все остальные пары следующего этапа ЛЕ выглядят следующим образом:

Аякс (Нидерланды) — Янг Бойз (Швейцария)

Олимпиакос (Греция) — Арсенал (Англия)

Динамо Загреб (Хорватия) — Тоттенхэм (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) — Милан (Италия)

Славия Прага (Чехия) — Рейнджерс (Шотландия)

Гранада (Испания) — Мольде (Норвегия)

Как известно, первые игры пройдут 11 марта 2021 года, а ответные — через неделю, 18 марта соответственно.

Напомним, 25 февраля «Динамо» и «Шахтер» одержали минимальную сухую победу и присоединились к остальным команд в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.