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«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала ЛЕ. Фото: УЕФА в Твиттер
«Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала Лиги Европы (ФОТО)https://racurs.ua/n150995-dinamo-i-shahter-uznali-sopernikov-v-1-8-finala-ligi-evropy-foto.htmlРакурс
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
В ходе жеребьевки команды узнали своих соперников. В частности, киевское «Динамо» сыграет против крепкого испанского «Вильярреала». Первый матч подопечные Мирчи Луческу проведут на выезде. Об этом сообщается на странице УЕФА в Twitter.
А донецкий «Шахтер» жребий свел с одним из грандов итальянского футбола — римской «Ромой». Римлян сейчас тренирует бывший главный тренер «горняков» Паулу Фонсека. Первый матч подопечные Луиша Каштру проведут у себя дома.
Все остальные пары следующего этапа ЛЕ выглядят следующим образом:
- Аякс (Нидерланды) — Янг Бойз (Швейцария)
- Олимпиакос (Греция) — Арсенал (Англия)
- Динамо Загреб (Хорватия) — Тоттенхэм (Англия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) — Милан (Италия)
- Славия Прага (Чехия) — Рейнджерс (Шотландия)
- Гранада (Испания) — Мольде (Норвегия)
Как известно, первые игры пройдут 11 марта 2021 года, а ответные — через неделю, 18 марта соответственно.
Напомним, 25 февраля «Динамо» и «Шахтер» одержали минимальную сухую победу и присоединились к остальным команд в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
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