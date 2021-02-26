Уникальную комету возле Юпитера обнаружил телескоп Hubble (ФОТО)https://racurs.ua/n150996-unikalnuu-kometu-vozle-upitera-obnarujil-teleskop-hubble-foto.htmlРакурс
Телескоп Hubble сделал фотографию молодой кометы P/2019 LD2 вблизи троянских астероидов в орбите планеты Юпитер.
Этот ледяной объект — первая комета, которую астрономы заметили рядом с популяцией «троянов», сообщается на сайте обсерватории.
На снимке виден хвост длиной 640 тыс. км, состоящий из пыли и газа. Наличие хвоста свидетельствует о том, что комета активна, несмотря на большое расстояние от Солнца.
По мнению ученых, эта комета — временная жительница астероидов Юпитера. Компьютерное моделирование показывает, что примерно через два года массивный Юпитер направит комету внутрь Солнечной системы.
Комета впервые была обнаружена в июне 2019 года телескопом Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, который был разработан Гавайским университетом.
Напомним, NASA недавно опубликовало видео с Марса, снятое в рамках новой исследовательской миссии.