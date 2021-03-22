Фінансову піраміду викрили в Україні. Фото: Нацполіція

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Шахрайську фінансову піраміду викрили кіберполіцейські на території України.

Незаконну схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років, які через свій сайт пропонували українцям отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі. Зловмисникам вдалося ошукати понад 55 тис. осіб. Про це 22 березня повідомили у департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Для інвестування люди купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тис. грн. Організатори обіцяли, що щоденний прибуток від вартості сертифікатів становитиме понад 350% річних у внутрішній валюті, яку зловмисники пропонували конвертувати у криптовалюту. Але, виявилося, що вивести прибуток було неможливо через технічні спроможності сайту. Та й сама ціна на криптовалюту була нижчою у понад 100 разів від обіцяної.

Правоохоронці встановили, що сума збитків сягає понад 150 млн грн. У рамках справи силовики провели 11 одночасних обшуків вдома та в автомобілях фігурантів у Києві, Київській та Черкаській областях. Було вилучено серверне обладнання, комп’ютерна техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи та мобільні телефони.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили групу колекторів, які шантажували боржників порнографією.Ділки надавали людям кредитні послуги, а у разі несплати боргу — шантажували. Погрожували клієнтам не лише фізичною розправою.