Транспорт в Киеве. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n152102-transport-v-kieve-prodoljit-rabotat-no-est-nuansy-kgga.html

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Локдаун в Киеве не будет влиять на работу общественного транспорта, но перевозки пассажиров должны проходить согласно с карантинными ограничениями «красной» зоны.

Во время перевозок киевляне должны придерживаться масочного режима и социальной дистанции, а заполненность мест должна достигать 50%. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство изменило порядок работы транспорта в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности и предоставило полномочия местной власти самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях.

Поэтому местные власти Киева приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы — как наземного, так и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенной в регистрационных документах.

Напомним, ранее мы сообщали, что метро в Киеве не будут закрывать во время трехнедельного усиленного карантина, который продлится с 20 марта по 9 апреля. Но определенные ограничения в столичном метрополитене все же введут.