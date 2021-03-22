Золотую маску I тысячелетия до н.э. нашли в Китае, фото — CNN

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Ракурс

Золотую маску, которая датируется первым тысячелетием до нашей эры, нашли в Китае археологи. Маска стала одним из пяти сотен артефактов, найденных в так называемых «жертвенных ямах».

Находки были сделаны на месте исторического поселения Саньсиндуй, сообщает CNN. Ученые считают, что они помогут лучше изучить культуру древнего государства Шу, которое погибло в 316 году до нашей эры.

В дополнение к золотой маске археологи обнаружили золотую фольгу, артефакты из слоновой кости и нефрита.

Особое внимание обращает на себя золотая маска, извлеченная из жертвенной ямы № 5. Больше всего археологов поразили ее размеры: 23 см в длину и высотой 28 см. Фрагмент весит 280 г. По оценкам Лей Ю, руководителя раскопок, целая маска могла весить более полукилограмма.

Руины Саньсиндуй называют одной из величайших археологических находок человечества в XX веке. Раскопки здесь начались в 1920 годах, после того как местный фермер случайно наткнулся на древние реликвии.

С тех пор археологам удалось найти более 50 тыс. различных предметов. Особенно успешным стал 1986 год, когда были обнаружены две церемониальные ямы, а в них — несколько изящных бронзовых голов, на которые были надеты золотые маски.