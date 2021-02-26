Чудо-фреску в Помпеях археологи восстановили с помощью лазера, фото — CNN

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Ракурс

Одна из старейших фресок в Помпеях восстановлена ​​с помощью лазерной технологии.

Извержение вулкана обернулось для местных жителей катастрофой, однако сделало огромную услугу археологам, сохранив множество артефактов, сообщает CNN.

Дом, раскопанный между 1913 и 1914 годами, является древней постройкой города. Это семейная резиденция, построенная с атриумом (внутренним двором) и перистилем (пространство с колоннадой). Ее возвели во II веке до н.э. Археологи считают, что этот дом принадлежал местному судье.

Большая фреска была нарисована на стене, выходящей в сад. На картине изображена сцена охоты с дикими животными, ее окружают расписные колонны и сцена. Специалисты отмечают, что фреска была не только показателем достатка и украшала сад, но и расширяла пространство.

К сожалению, после обнаружения за фреской плохо следили, а неудачная реставрация привела к постепенному ухудшению и повреждению изображения — особенно во влажных частях здания. Для новой реставрации специалисты прибегли к технологии, которая снимает пыль и краску от первой реставрации с поверхности с помощью облучения лазерным лучом. Стертые части фрески были восстановлены с помощью живописной ретуши.

Работы в доме начались в сентябре и до сих пор продолжаются, но уже сейчас можно увидеть как изменилась фреска.

Помпеи являются одной из главных туристических достопримечательностей Италии и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть греко-римского города до сих пор покрыта обломками и пеплом после извержения вулкана Везувий почти 2 тыс. лет назад.

Археологи все еще находят в этих местах интересные артефакты и здания, например, в прошлом году специалисты обнаружили украшенное фресками местное заведение «фаст-фуда».