Диво-фреску у Помпеях археологи відновили за допомогою лазера, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n150981-dyvo-fresku-u-pompeyah-arheology-vidnovyly-za-dopomogou-lazera-foto.html

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Одна з найстаріших фресок в Помпеях відновлена за допомогою лазерної технології.

Виверження вулкана обернулося для місцевих жителів катастрофою, однак зробило величезну послугу археологам, зберігши безліч артефактів, повідомляє CNN.

Будинок, розкопаний між 1913 і 1914 роками, є рідкісною стародавньою спорудою міста. Це сімейна резиденція, яка була побудована з атріумом (внутрішнім двором) і перистилем (простір з колонадою). Її звели у II столітті до н.е. Археологи вважають, що цей будинок належав місцевому судді.

Велика фреска була намальована на стіні, що виходить в сад. На картині зображена сцена полювання з дикими тваринами, яку оточують розписні колони і сцена. Фахівці відзначають, що фреска була не тільки показником достатку і прикрашала сад, а й розширювала простір.

На жаль, після виявлення за фрескою погано стежили, а невдала реставрація привела до поступового погіршення і пошкодження зображення — особливо у вологих частинах будівлі. Для нової реставрації фахівці вдалися до технології, яка знімає пил і фарбу від першої реставрації з поверхні за допомогою опромінення лазерним променем. Стерті частини фрески були відновлені за допомогою мальовничої ретуші.

Роботи у будинку почалися в вересні і дотепер тривають, але вже зараз можна побачити як змінилася фреска.

Помпеї є однією з головних туристичних визначних пам’яток Італії і об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Велика частина греко-римського міста досі вкрита уламками і попелом після виверження вулкану Везувій майже 2 тис. років тому.

Археологи все ще знаходять в цих місцях цікаві артефакти і будівлі, наприклад, торік фахівці виявили прикрашений фресками місцевий заклад «фаст-фуду».