Из «Голоса» могут исключить шестерых депутатов

Шести депутатам из «Голоса» угрожают исключением, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/n152118-iz-golosa-mogut-iskluchit-shesteryh-deputatov.html

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Из партии «Голос» могут исключить шесть народных избранников, поддержавших решение о направлении в Конституционный суд законопроекта № 5133 о назначении и увольнении директоров НАБУ и ГБР.

Член парламентской фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил об этом в комментарии изданию НВ.

Шести членам партии дали последнее предупреждение с угрозой исключения, — отметил нардеп.

Отмечается, что из партии «Голос» могут исключить таких депутатов:

Ярослава Юрчишина;

Александру Устинову;

Соломию Бобровскую;

Романа Лозинского;

Владимира Цабаля;

Ольгу Стефанишину.

Юрчишин считает, что исключение этих депутатов из «Голоса» является лишь вопросом времени.

У нас мировоззренческие различия по развитию партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность НАПК проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали, — рассказал нардеп.

В пресс-службе «Голоса» в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» заявили, что партия в этом году не принимала решений об исключении кого-либо из своих рядов, однако отметили, что на прошлой неделе политсовет партии рассматривал вопрос голосования некоторых членов политсилы за законопроект № 5133.

В пресс-службе «Голоса» утверждают, что этот законопроект направлен на лишение НАБУ и ГБР независимости и является политической поддержкой «атаки на антикоррупционные органы».

В политсиле отмечают, что систематически выступали против усиления полномочий президента, в частности в вопросе назначения руководителей НАБУ и ГБР.

Именно поэтому такое голосование являются нарушение последовательной позиции партии, — подчеркивают в пресс-службе «Голоса».

Напомним, обращение в КСУ относительно законопроекта № 5133 Верховная Рада поддержала 16 марта.