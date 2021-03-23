Бійня у США — десятеро людей загинули у супермаркеті, фото — Reuters

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Ракурс

Стрілянина у штаті Колорадо сталася 23 березня в супермаркеті. Загинули десять осіб, в тому числі поліцейський.

Надзвичайна подія відбулася у супермаркеті King Soopers в американському місті Боулдер, штат Колорадо.

Джерело в поліції повідомило ABC news, що поліцейські прибули на місце події після повідомлення про стрілянину на парковці біля супермаркету, яке надійшло приблизно о 14.30 за місцевим часом. Після цього озброєний гвинтівкою підозрюваний відкрив по ним вогонь. У результаті 51-річний офіцер поліції Ерік Теллі, який приїхав на місце першим, загинув.

Після цього підозрюваний був поранений і взятий під варту. Його відправили в місцеву лікарню. Поліція не назвала його імені і можливі мотиви. Агентство Reuters опублікувало відео затримання і госпіталізації підозрюваного.

Всього під час стрілянини в супермаркеті і на його парковці убито десятьох. За даними поліції, підозрюваний став єдиною людиною з серйозними травмами, який вижив, пише Reuters.

На відео, розміщеному у YouTube місцевим журналістом з місця події, було видно тіла людей як всередині супермаркету, так і на парковці.

Про мотиви вчинку чоловіка, який влаштував стрілянину, не повідомляється. Поліція заявила, що для попереднього розслідування знадобиться близько п’яти днів.

17 березня у США в результаті бійні, влаштованої в трьох азіатських масажних салонах, загинули восьмеро людей. Всі ці салони стали об'єктом нападу однієї і тієї ж людини. За підозрою у масовому вбивстві в Атланті і її околицях затримали 21-річного юнака.